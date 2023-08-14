Гендиректор Центра Келдыша: в космической станции РФ можно использовать роботов

Это решение делает возможным развитие автоматизированных систем управления и робототехники.

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Генеральный директор АО ГНЦ «Центр Келдыша» Владимир Кошлаков заявил в беседе со «Звездой», что в российской космической станции можно использовать роботов.

«Сейчас, в период развития цифровых технологий, в период развития автоматизированных систем управления, робототехники, мы можем часть функций, которые выполняли космонавты, заменить с помощью роботов», - заметил Кошлаков в студии нашего телеканала на «Армии-2023».

Владимир Кошлаков добавил, что на станции России будут решаться свои собственные задачи, вестись российские космические эксперименты и исследования. По словам Кошлакова, они будут нацелены на решение задач в области микробиологии, материаловедения и космических технологий.

Ранее сообщалось, что российская станция «Луна-25» прошла 2/3 своего маршрута в сторону Луны.