Ректор Бауманки Гордин рассказал о работе института над военными технологиями

Выпускники и студенты института принимают участие во всех этапах производства техники - в том числе и в интересах Министерства обороны.

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В МГТУ им. Баумана большое внимание уделяют научной работе и разработке новой техники, в том числе и военной. Об этом в студии «Звезды» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» рассказал ректор университета Михаил Гордин.

«В рамках этих работ мы участвуем и в разработке, и в научно-исследовательских работах, и в составных частях опытно-конструкторских работ, и даже в серийном изготовлении новой техники - в том числе для нужд Министерства обороны. Работа идет активная - в нее вовлечены сотрудники, студенты. И мы считаем, что это правильно, потому что студенты еще во время учебы получают практический опыт работы, взаимодействия с заказчиками, взаимодействия друг с другом в качестве будущих разработчиков новой техники», - рассказал Гордин.

В институте большое внимание уделяют радиолокационной технике, оптике, лазерам. Также ведется разработка небольших спутников для исследования и отработки различных систем. Сегодня на орбите Земли находятся три «бауманских» спутника.

«У нас самый большой факультет IT. Естественно, его выпускники работают в промышленности, создают различные алгоритмы. Я бы назвал это "процесс поддержки принятия решений"... Конечно, мы участвуем в различных программах Министерства обороны на эту тему как с научной, так и с практической точки зрения. Такие алгоритмы используются в робототехнике, в том числе и специального назначения. Достаточно много работаем и по заказам органов Министерства обороны», - рассказал Гордин.

Ранее ректор Московского авиационного института Михаил Погосян в студии «Звезды» рассказал о формировании рынка в области беспилотных авиационных систем. В рамках услуги с использованием беспилотных авиасистем будут формироваться беспилотные летательные аппараты, наземные системы применения, системы связи и навигации, добавил он.