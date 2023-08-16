В стране и мире Минобороны показало яркие кадры динамического показа военной техники на «Армии-2023» В ходе динамического показа свои возможности продемонстрировали 17 образцов современного ВВСТ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на полигоне Алабино прошел динамический показ военной техники. Образцы техники Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности продемонстрировали свои возможности, включая огневые. В ходе проведения 10 эпизодов российские и иностранные специалисты, военные атташе стран-участниц МВТФ «Армия-2023» оценили огневые и технические возможности 17 образцов современного ВВСТ. В рамках динамического показа показа были задействованы танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М СпН», специализированные автомобили высокой проходимости «Камаз» с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и бронированной кабиной, ОТКР «Искандер-М», 152 мм СГ «МСТА-С». Впервые в показе свои возможности продемонстрировали вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе. Ранее начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев рассказал, что на МВТФ «Армия-2023» Минобороны России подписало контракты на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Согласно словам представителя МО РФ, было подписано 11 и вручено 9 госконтрактов. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России © Минобороны России Экспертное мнение и аналитика