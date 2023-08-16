В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны показало яркие кадры динамического показа военной техники на «Армии-2023»

19:12 16.08.2023
В ходе динамического показа свои возможности продемонстрировали 17 образцов современного ВВСТ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на полигоне Алабино прошел динамический показ военной техники. Образцы техники Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности продемонстрировали свои возможности, включая огневые.

В ходе проведения 10 эпизодов российские и иностранные специалисты, военные атташе стран-участниц МВТФ «Армия-2023» оценили огневые и технические возможности 17 образцов современного ВВСТ.

В рамках динамического показа показа были задействованы танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, бронированный автомобиль специального назначения «Тигр-М СпН», специализированные автомобили высокой проходимости «Камаз» с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и бронированной кабиной, ОТКР «Искандер-М», 152 мм СГ «МСТА-С».

Впервые в показе свои возможности продемонстрировали вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе.

Ранее начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев рассказал, что на МВТФ «Армия-2023» Минобороны России подписало контракты на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Согласно словам представителя МО РФ, было подписано 11 и вручено 9 госконтрактов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:03 В стране и мире
Видео
Путин обсудил последствия взрыва в Дагестане с членами правительства
15:56 В стране и мире
Видео
МО РФ на форуме «Армия-2023» заключило госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублей
16:03 В стране и мире
Видео
Василий Елистратов: Т-90М - один из немногих бронеобъектов с элементами ИИ
15:13 Спорт
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
13:25 В стране и мире
Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»
Популярное
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.