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МО РФ на форуме «Армия-2023» заключило госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублей

15:56 16.08.2023
Представитель МО РФ сообщил об 11 подписанных и девяти врученных госконтрактах.
МО РФ на форуме «Армия-2023» заключило госконтракты на сумму свыше 400 млрд рублей
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress
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Министерством обороны России на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подписано и вручено предприятиям оборонно-промышленного комплекса контрактов на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

«Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 миллиардов рублей», - сообщил Гуляев.

Представитель российского оборонного ведомства заявил, что в результате выполнения вышеуказанных государственных контрактов в Вооруженные силы России поступят более 2,5 тысячи новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 миллиона единиц средств поражения.

Ранее на полях форума «Армия-2023» состоялась церемония подписания госконтракта на поставку в войска новейших 155-мм колесных САУ «Мальва».

До этого мы показывали кадры демонстрации колесной гаубицей «Мальва» углов вертикальной наводки оружия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Новейшая САУ «Мальва» обладает скорострельностью более семи выстрелов в минуту и способна работать в режиме «одновременного огневого налета».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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