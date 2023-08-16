Карчаа рассказал, как техника РХБЗ обеспечивает радиационную безопасность ЗАЭС

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На территории Запорожской АЭС находится военная техника с современным оборудованием, благодаря которому есть возможность постоянно отслеживать изменения радиационного фона. Об этом рассказал в студии «Звезды» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Как-то раз Гросси (глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Прим. ред.) находился с визитом на ЗАЭС. А сейчас много болтовни по поводу присутствия российской военной техники на ЗАЭС, сказок каких-то. Нам очень помогла в этом смысле лаборатория на колесах, которая осуществляет текущий перманентный мониторинг и контроль. Таких машины три на станции, и Рафаэль Гросси смог убедиться, что это такое. Да, они в броне, потому что идут боевые действия», - сказал Карчаа на форуме «Армия-2023».

Между тем начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сегодня заявил, что с Пентагоном на Украине работало порядка 40 лабораторий. Больше десяти уже перестали функционировать в ходе СВО.

Ранее советник гендиректора Росэнергоатома заявил, что Украина осваивает деньги на работы по ЗАЭС, которые она не может провести. Например, украинские атомщики провели тендеры, связанные с реконструкцией шестого энергоблока.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.