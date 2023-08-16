Иван Анцев: беспилотные аэротакси станут реальностью через 10-15 лет

При этом, как заявил исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс», этот транспорт будет востребованным, массовым и дешевым.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев в разговоре со «Звездой» на форуме «Армия-2023» заявил, что беспилотные аэротакси станут реальностью уже через 10 или максимум 15 лет.

«Весь мир двигается в эту сторону. И у нас в стране есть разработчики, которые нацелены на это и создают не хуже разработки, чем за рубежом», - сказал Анцев.

Он подчеркнул, что это будет востребованный, массовый и дешевый транспорт - по словам Ивана Анцева, рынок уже начинает разворачиваться в нужную сторону.

Анцев отметил, что в данный момент существуют только пилотные проекты, но они уже воплощены в железе. Стоит поработать с безопасностью и нормативно отрегулировать все необходимые вопросы - и тогда беспилотное аэротакси воплотится в жизнь.

Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» показали малогабаритную торпеду для борьбы с подводными беспилотниками.