Иван Анцев: беспилотные аэротакси станут реальностью через 10-15 лет
Исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев в разговоре со «Звездой» на форуме «Армия-2023» заявил, что беспилотные аэротакси станут реальностью уже через 10 или максимум 15 лет.
«Весь мир двигается в эту сторону. И у нас в стране есть разработчики, которые нацелены на это и создают не хуже разработки, чем за рубежом», - сказал Анцев.
Он подчеркнул, что это будет востребованный, массовый и дешевый транспорт - по словам Ивана Анцева, рынок уже начинает разворачиваться в нужную сторону.
Анцев отметил, что в данный момент существуют только пилотные проекты, но они уже воплощены в железе. Стоит поработать с безопасностью и нормативно отрегулировать все необходимые вопросы - и тогда беспилотное аэротакси воплотится в жизнь.
Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» показали малогабаритную торпеду для борьбы с подводными беспилотниками.