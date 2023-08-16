Армия Армия События Медиахолдинга МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол «Звезды» - «Технологии в инфосфере».

16:01 16.08.2023
На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол «Звезды» - «Технологии в инфосфере».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол телерадиокомпании «Звезда» - «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».

«Это крайне важная тема, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что СВО положило конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. И складывается это в контексте развенчания мифов о каком-то западном "чудооружии", которое якобы превосходит наше отечественное, а еще то, которое разрабатывается нашими партнерами. Это касается и иных сфер. Западное военное доминирование закончилось, но мы живем в условиях пока еще  их информационного когнитивного доминирования, которое они провозглашают своей основополагающей
целью в рамках гибридной войны», - заявил участник круглого стола, Советник Министра Обороны Российской Федерации, действительный государственный Советник Российской Федерации 3-го класса Андрей Ильницкий.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Сегодня с нами играют в «информационные наперстки», ставят перед ложным выбором, несправедливо обвиняют в собственных грехах. Но информационную войну, вопреки устоявшемуся мнению, мы все равно выигрываем», – заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Мы прекрасно понимаем, что за прошедшие 30 лет выросло поколение "идеологических беспризорников". И когда мы сами определим свою ценность, свои внутренние границы, тогда внешний контур выстроится. Внешние границы выстраиваются благодаря хорошо построенным внутренним границам», – уверена Сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Маргарита Павлова.

«В рамках СВО резко обострилась проблема политической площадки Telegram. У нас отсутствует правовое и этическое поле ее регулирования, нет и финансового регулирования. Это крайне опасная ситуация», – считает политический консультант, преподаватель МГИМО Олег Яновский.

«В условиях, когда идеологии нет, нам нужно понимание хотя бы того, что такое "антиидеология". Например, понятие "деструктивной идеологии" прекрасно смотрелось бы в Уголовном кодексе, через запятую после «экстремизма». И тогда вопрос правового регулирования, например, пропаганды ЛГБТ и всего остального решался бы гораздо проще», - считает Секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова.

В рамках круглого стола обсуждался сценарий суверенизации российского сегмента Интернета.

«Как показывает практика современного цифрового капитализма, только крупные штрафы - от 10 до 15% годового оборота цифровых платформ, способны отучить транснациональный бизнес подыгрывать странам своего происхождения или фактического базирования. Пока мы вынуждены пользоваться иностранными сервисами. Но работа по созданию и налаживанию собственных аналогов идет, она далека от завершения, но именно сейчас мы должны обсуждать эти вопросы», - уверена руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По итогам дискуссии была принята резолюция, в которой были зафиксированы конкретные предложения по разработке и внедрению мер правового и организационного характера для органов исполнительной и законодательной власти.

Запись трансляции круглого стола «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре» доступна на сайте www.tvzvezda.ru и в аккаунтах социальных сетей «Звезда-Аналитика»:

https://tvzvezda.ru/

https://rutube.ru/video/bad5a422f91c28c13374a48fa92892d7

https://www.youtube.com/watch?v=Bx29RopjNp8

https://vk.com/video-217841714_456240029

https://ok.ru/live/6836850597554

https://t.me/zvezda_analytics

https://dzen.ru/zvezda_analytics

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 Спорт
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
13:25 В стране и мире
Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»
12:06 В стране и мире
Видео
В АО «Навигатор» заявили, что в России создается сверхзвуковой самолет без остекления
11:34 В стране и мире
Видео
МО РФ: Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход КБТО
10:45 Армия
Видео
Российский FPV-дрон поразил танк ВСУ на Запорожском направлении
Популярное
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.