На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол «Звезды» - «Технологии в инфосфере».

«Мы прекрасно понимаем, что за прошедшие 30 лет выросло поколение "идеологических беспризорников". И когда мы сами определим свою ценность, свои внутренние границы, тогда внешний контур выстроится. Внешние границы выстраиваются благодаря хорошо построенным внутренним границам», – уверена Сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, член Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, член Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Маргарита Павлова.

«В рамках СВО резко обострилась проблема политической площадки Telegram. У нас отсутствует правовое и этическое поле ее регулирования, нет и финансового регулирования. Это крайне опасная ситуация», – считает политический консультант, преподаватель МГИМО Олег Яновский.

«В условиях, когда идеологии нет, нам нужно понимание хотя бы того, что такое "антиидеология". Например, понятие "деструктивной идеологии" прекрасно смотрелось бы в Уголовном кодексе, через запятую после «экстремизма». И тогда вопрос правового регулирования, например, пропаганды ЛГБТ и всего остального решался бы гораздо проще», - считает Секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова.