На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол «Звезды» - «Технологии в инфосфере».

На форуме «Армия-2023» прошел круглый стол телерадиокомпании «Звезда» - «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».
«Это крайне важная тема, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что СВО положило конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. И складывается это в контексте развенчания мифов о каком-то западном "чудооружии", которое якобы превосходит наше отечественное, а еще то, которое разрабатывается нашими партнерами. Это касается и иных сфер. Западное военное доминирование закончилось, но мы живем в условиях пока еще их информационного когнитивного доминирования, которое они провозглашают своей основополагающей целью в рамках гибридной войны», - заявил участник круглого стола, Советник Министра Обороны Российской Федерации, действительный государственный Советник Российской Федерации 3-го класса Андрей Ильницкий.
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