Эксперты круглого стола «Звезды» рассказали о методах Запада по «перепрошивке» мировоззрения

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Как эффективно противостоять западной пропаганде и избежать манипуляций с общественным и индивидуальным сознанием рассказали участники заседания круглого стола медиахолдинга «Звезда» в рамках форума «Армия-2023». Все о технологиях, которые используют, как информационное оружие, - в материале Натальи Жадько.

Факт, что идея коллективного Запада изолировать Россию на мировой арене не увенчались успехом, нехотя, но все же подтверждают и на самом Западе. Но западная коалиция во главе с США всячески пытается раскачать обстановку внутри России используя любые способы. Например, информационное воздействие. Вопрос безопасности в инфополе стал одним из ключевых на встрече экспертов на круглом столе «Звезды».

«В последние годы мы живем в условиях беспрецедентной информационной-психологической атаки на российское общество. Этот инструментарий, который используется противником, крайне изощрен. На фронте коллективный Запад, поддерживающий украинские нынешние власти, терпит де-факто поражение. Почему? Потому что они сами уже констатируют в своих ведущих изданиях, таких как, например, Foreign Affairs, что планируемая ими война не состоялась», - отметила руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая и журналист Анна Шафран.

Еще одна из важнейших задач для России - не проиграть битву за умы. Как это произошло с Украиной. Некогда братское государство превратилось в плацдарм для боевых действий. Украинцам десятилетиями внушали, что Россия не друг, а враг, переписывали историю, а нацистских преступников возводили в ранг героев и даже причисляли святым. Теперь с последствиями такого западного вмешательства приходиться бороться нашим военнослужащим.

«Мы столкнулись с тем, что за 30 лет существования отдельного государства, которое называют Украина, людям промыли мозги от мала до велика. То есть пропитались негативной нацисткой нечистью даже те люди, которые видели вживую ветеранов Великой Отечественной войны, которые из прямых уст знают о всей нечисти, фашизме, садизме, о всем этом, которые переживали это на шкуре родных и близких. Они переформатированы», - рассказал участник СВО Даниил Федорович.

История помнит массу примеров, как США использовали ложь и чужие страны в своих корыстных целях. Пример - вторжение в Ирак под предлогом наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Тоже самое происходит и сейчас. Только инструментарий Запада намного мощнее и технологичнее, а методы - изощреннее.

«Мы анализируем те способы, которые применяют наши оппоненты по размытию традиционных ценностей. Они направлены на три фактора. Первый - подавление критического мышления, обращение к эмоциональной стороне человека. Второй метод - навязывание чуждой картины мира. Третья технологичная вещь - изменение исторической памяти. Мы понимаем, что против нас работают опытные команды западных технологов, которые в основе используют глубокие знания психологии и в режиме реального времени эти техники подкручивают», - пояснила советник генерального директора по научно-техническому развитию ФГУП «Главный радиочастотный центр» Роскомнадзора Евгения Рыжова.

Еще один яркий пример: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят - об этом говорил еще соратник Гитлера - Йозеф Геббельс. Но пропаганда Третьего рейха оказалась провальной из-за полного несоответствия с реальностью - когда Советская армия переломила ход войны и громила врага. Эти факты говорят об одном - историю нельзя переписать.

«Сегодня об этом говорил министр на традиционной конференции по безопасности, об этом говорил и Лавров, и китайский министр, о том, что эту политику Запада можно характеризовать как неоколониализм. Мы видели, как эта операция длиною в 30 лет перепрошила мировоззрение такой большой части русского мира, как Украина, и мы чуть не потеряли эту страну. Сейчас идет операция, чтобы объединить русский мир вновь», - заявил советник министра обороны России, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса Андрей Ильницкий.

Информационная, ценностная война - это не просто идиома, а такая же угроза государству и обществу, как и боевые действия, считают эксперты.

Чтобы защитить страну и граждан России в информационном поле, эксперты предложили ряд мер. Например, необходимо разработать механизм госграниц в информационной среде, либо заключить международные соглашения о «территориальной целостности интернета».