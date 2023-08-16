Дмитрий Тришкин: спецоперация изменила комплектацию аптечек бойцов ВС РФ

В аптечках российских военнослужащих, как отметил Дмитрий Тришкин, есть все самое необходимое - например, тактические ножницы и эластические турникетные жгуты.

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Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин в беседе со «Звездой» заявил, что специальная военная операция внесла изменения в комплектацию аптечек российских бойцов.

«Спецоперация внесла свои изменения в комплектацию и наших аптечек индивидуальных, и сумок первой помощи - сумок фельдшерских, сумок аптечных. Их комплектация изменилась уже с прошлого года», - сказал Тришкин в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».

По его словам, современная аптечка ВС РФ не уступает аптечкам других стран, включая те, что состоят в НАТО.

Дмитрий Тришкин отметил, что все необходимое в российских аптечках - вроде тактических ножниц или «турникета» - там присутствует.

Кроме этого, Тришкин отметил заинтересованность бойцов в занятиях по тактической медицине, потому что знания по этоу вопросу - залог спасения их жизней.

Ранее корреспондент «Звезды» продемонстрировал повреждения трофейной БМП шведского производства CV90.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.