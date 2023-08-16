Дмитрий Тришкин: спецоперация изменила комплектацию аптечек бойцов ВС РФ
Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин в беседе со «Звездой» заявил, что специальная военная операция внесла изменения в комплектацию аптечек российских бойцов.
«Спецоперация внесла свои изменения в комплектацию и наших аптечек индивидуальных, и сумок первой помощи - сумок фельдшерских, сумок аптечных. Их комплектация изменилась уже с прошлого года», - сказал Тришкин в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».
По его словам, современная аптечка ВС РФ не уступает аптечкам других стран, включая те, что состоят в НАТО.
Дмитрий Тришкин отметил, что все необходимое в российских аптечках - вроде тактических ножниц или «турникета» - там присутствует.
Кроме этого, Тришкин отметил заинтересованность бойцов в занятиях по тактической медицине, потому что знания по этоу вопросу - залог спасения их жизней.
Ранее корреспондент «Звезды» продемонстрировал повреждения трофейной БМП шведского производства CV90.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.