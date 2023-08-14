Экипаж танка Т-90М «Прорыв» тремя выстрелами сорвал попытку наступления боевиков

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Подступы к Времевскому выступу - один из самых напряженных участков фронта. Новейший Т-90М при весе почти в 50 тонн, с легкостью огибая холмы и густые заросли, прорывается к огневому рубежу на внушительной скорости, подтверждая свое название.

Целеуказания танкисты Восточного округа получают от расчетов БПЛА. В трех километрах от наших позиций украинские боевики готовят очередную попытку прорвать линию обороны, накапливая пехоту и бронетехнику в неприметной лесополосе.

Тремя выстрелами танковый экипаж в одиночку расправляется с украинским подразделением. Средства объективного контроля подтверждают точность поражения цели. В дымящейся просеке активность противника полностью подавлена.

«Для меня важна скорость и маневренность танка. Этот танк более скоростной, более маневренный. Можно быстро выйти на позицию. Отстрелять и скрыться», - рассказал механик-водитель с позывным «Турист».

Вместе со своим экипажем «Турист» пересел на Т-90М около года назад. До этого танкисты работали на Т-72 «Урал». Как признался боец, «Прорыв» - лучше сбалансированная по управлению, вооружению и электронике машина. Система активной защиты способна обмануть радиолокационную головку самонаведения у средств противника.

«Здесь стоят тепловизоры, камеры заднего вида. Камеры на 360 градусов. Плюс у наводчика - влево, вправо, назад, вперед - камеры стоят. Это куда удобнее. Не надо вылезать, смотреть. Сидишь, джойстиком управляешь», - объяснил командир танка «Ясный».

Основное орудие Т-90М - 125-мм пушка, спаренная с модернизированным пулеметом Калашникова. Наведение лазерное, в полуавтоматическом режиме. Это значит, что уничтожать объекты неприятеля экипаж способен даже в том случае, когда нет визуального контакта с целью.

«Система наведения, когда ты цель захватываешь, она эту цель сопровождает. Если ты где-то в поле зрения ее не увидел, если ты захват сделал и не увидел, машина автоматически ведет ее. Если надо, ставишь автомат, и она по типу боеприпасов вычисляет, какая это цель и кумулятивом будет стрелять», - рассказывает «Ясный».

От новейшей боевой машины танкисты Восточного округа в восторге. На передовой они продолжают испытывать Т-90М на прочность, каждый раз доказывая, что их танк - один из самых надежных и неуязвимых в мире.

Подробнее об этом смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Низкодубова.

Ранее начальник расчета ЗРК «Тор-М2» «Казах» рассказал, как боевая машина работает под самым носом противника. Он также показал мягкую игрушку в виде Чебурашки, которую экипаж берет на каждое боевое задание в качестве талисмана.