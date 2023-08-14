ДРГ врага передвигалась слишком беззаботно и навела российский FPV-дрон на свое убежище

Российский FPV-дрон влетел внутрь здания, где укрылся неприятель, и, как сообщило Минобороны России, уничтожил украинских националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинская диверсионная группа беззаботно передвигалась по зоне боевых действий в светлое время суток. Ее участники забыли, что российские операторы беспилотников прекрасно могут видеть их сверху, и поплатились за это.

Российские военнослужащие проследили за передвижениями неприятеля и вскрыли убежище, в котором безопасно, как им казалось, скрывались украинские боевики.

Орудием наказания за беспечность выступил FPV-дрон, который влетел внутрь здания, где укрылся неприятель, и, как сообщило Минобороны России, уничтожил украинских националистов.

Ранее Минобороны России показало видео с поражением вражеской батареи С-300 в Николаевской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.