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ДРГ врага передвигалась слишком беззаботно и навела российский FPV-дрон на свое убежище

18:55 14.08.2023
Российский FPV-дрон влетел внутрь здания, где укрылся неприятель, и, как сообщило Минобороны России, уничтожил украинских националистов. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Украинская диверсионная группа беззаботно передвигалась по зоне боевых действий в светлое время суток. Ее участники забыли, что российские операторы беспилотников прекрасно могут видеть их сверху, и поплатились за это. 

Российские военнослужащие проследили за передвижениями неприятеля и вскрыли убежище, в котором безопасно, как им казалось, скрывались украинские боевики. 

Орудием наказания за беспечность выступил FPV-дрон, который влетел внутрь здания, где укрылся неприятель, и, как сообщило Минобороны России, уничтожил украинских националистов. 

Ранее Минобороны России показало видео с поражением вражеской батареи С-300 в Николаевской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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