«Локомотив» крупно обыграл воронежский «Факел» в матче второго тура РПЛ

После второго тура «Локомотив» имеет в активе четыре очка, «Факел» баллов пока не набрал.

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Московский «Локомотив» крупно обыграл на выезде воронежский «Факел» в матче второго тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу железнодорожников. Начало разгрому воронежцев положил лидер столичной команды Артем Дзюба. На 12-й минуте игры он точно пробил по воротам соперника. Равновесие в счете на 33-й минуте восстановил Евгений Марков, подарив надежду своим болельщикам. После забивал только «Локомотив»

Во втором тайме гостей вывел вперед Наир Тикнизян, точно пробивший на 60-й минуте. Спустя восемь минут Сергей Писарев удвоил преимущество. Окончательную точку на 89-й минуте поставил все тот же Тикнизян, пишет «Чемпионат».

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