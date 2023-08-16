В стране и мире Ректор МАИ Погосян рассказал о формировании рынка в области беспилотных авиасистем Спектр возможностей применения беспилотных авиационных систем очень широкий - от народного хозяйства до мониторинга различных объектов, отметил ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Ректор Московского авиационного института Михаил Погосян в студии «Звезды» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» рассказал о формировании рынка в области беспилотных авиационных систем. «Есть широкий спектр возможностей как специального применения беспилотных авиационных систем, так и применения беспилотных авиационных систем для задач народного хозяйства, сельского хозяйства, дистанционного зондирования Земли, мониторинга различного рода объектов, трубопроводов, энергосетей. Мы пытаемся формировать услугу, которая может быть реализована экономически эффективно с использованием беспилотных авиационных систем», - сказал Погосян. В рамках услуги с использованием беспилотных авиасистем будут формироваться беспилотные летательные аппараты, наземные системы применения, системы связи и навигации, добавил он. Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» впервые представили универсальную малогабаритную торпеду (УМТ). Новинка предназначена для уничтожения подлодок, надводных кораблей и подводных беспилотников. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика