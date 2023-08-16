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На «Армии-2023» показали малогабаритную торпеду для борьбы с подводными беспилотниками

14:35 16.08.2023
Калибр универсальной малогабаритной торпеды 220 миллиметров, масса от 100 килограммов, длина чуть больше двух метров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые представили универсальную малогабаритную торпеду (УМТ). Новинка предназначена для уничтожения подлодок, надводных кораблей и подводных беспилотников, рассказал «Звезде» главный конструктор направления торпедного оружия концерна «Морское подводное оружие - Гидроприбор» Борис Коптев.

«Мы впервые представили малогабаритную торпеду в калибре 220 мм. Имеет длину 2 100 до 2 400 сантиметров в зависимости от компоновки, массу от 100 до 140 килограммов. Может поражать подлодки, необитаемые подводные аппараты, что сейчас очень актуально, и надводные корабли. Торпеда самая современная, одна из лучших не только у нас в стране, я думаю, и за рубежом. Ее основной отличительной особенностью являются малые массо-габаритные характеристики при тех задачах, которые может решать», - сказал он.

Малогабаритная торпеда поражает цель с различных носителей. Может размещаться как на подводных лодках, так и на необитаемых летательных аппаратах, малых кораблях и необитаемых катерах.

Между тем генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Звезде» прокомментировал фейковые вбросы о нехватке ракет у Вооруженных сил РФ. По его словам, все необходимые потребности Минобороны России удовлетворяются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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