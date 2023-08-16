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«Не дождутся»: гендиректор КТРВ прокомментировал слухи о якобы нехватке ракет у РФ

13:12 16.08.2023
Все необходимые потребности Минобороны России удовлетворяются, подчеркнул генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Звезде» прокомментировал фейковые вбросы о нехватке ракет у Вооруженных сил РФ.

«Можете успокоить тех, кто так говорит, - не дождутся. Как говорил наш Верховный главнокомандующий, мы за это время в разы увеличили выпуск продукции, востребованной в ВС РФ. Наши коллективы большие, они работают интенсивно. Нам пришлось серьезно перестроиться, но необходимые потребности МО РФ мы удовлетворяем», - сказал он на форуме «Армия-2023».

В связи с увеличением объема выпускаемой продукции предприятиям пришлось набирать новые кадры для работы, а также перейти на ускоренную систему обучения по новым специальностям. Кроме того, работникам поднимают заработную плату, добавил Обносов.

В период форума в студию «Звезды» приглашаются представители промышленности, Министерства обороны и крупных корпораций. Директор по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский рассказал, что в России сегодня разрабатывается сверхзвуковой самолет без остекления. Лобовое стекло заменит современная система внешнего обзора с электронной панелью.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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