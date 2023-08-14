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Российская станция «Луна-25» прошла 2/3 своего маршрута в сторону Луны

Вероника Волосунова
14:37 14.08.2023
На текущий момент «Луна-25» преодолела отметку в 2/3 пути до конечной цели - естественного спутника Земли.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Роскосмос
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Первая в новейшей истории страны исследовательская лунная станция «Луна-25» уже к 16 августа должна подлететь к естественному спутнику Земли. Об этом рассказал заместитель генерального директора НПО Лавочкина Харун Карчаев.

«Мы надеемся, что к 16 августа, как и запланировали мы, мы благополучно прилетим к нашему естественному спутнику. Нам необходимо до 21 числа определиться с точностью посадки. Посадка будет совершена 21 августа в окрестностях кратера Богуславский», - рассказал Карчаев.

Карчаев добавил, что для посадки станции есть два варианта - в северном или в юго-западном направлении от кратера Богуславский. Решение в пользу второго варианта может быть принято, если станцию не получится посадить к северу от кратера.

Он напомнил, что автономная станция «Луна-25» была запущена 11 августа с космодрома Восточный.

«В современной России для нашей отрасли "Луна-25" - это первый аппарат, построенный по самым новейшим технологиям. Выведение прошло штатно. С опорной орбиты аппарат направлен уже в сторону Луны. На сей момент он прошел уже 2/3 своего пути в сторону Луны. Все бортовые аппарата работают штатно, функционируют соразмерно своим техническим характеристикам», - отметил Карчаев.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2023» Центр Хруничева покажет макет ракеты сверхлегкого класса. Утверждается, что основные предпосылки для создания такой ракеты - перспективность направления по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.

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