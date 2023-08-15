Трофейная американская гаубица М777 представлена на форуме «Армия-2023»

По словам Сергея Шойгу, во многих случаях даже советская техника превосходит технику западного образца по боевым качествам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Среди поставляемого на Украину из-за рубежа оружия нет ничего уникального и неуязвимого. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. Некоторые из них представлены в парке «Патриот», где работает выставка вооружения, которое наши бойцы захватили в ходе спецоперации.

Выставка трофейного вооружения, прибывшего из зоны СВО, разделена на две части. В ангаре, в частности, можно увидеть такую западную технику, как американская гаубица М777, которую используют для метания недавно поставленных украинским боевикам кассетных боеприпасов. Кроме того, на выставке представлено стрелковое оружие, различные машины разминирования, броневики и другая западная техника. На улице можно заметить тяжелую технику западного производства.

Ранее мы рассказывали, какая техника НАТО становится трофейной для российских бойцов в зоне специальной военной операции. Украинские боевики бросают в бой большое количество техники западного производства, однако противник не смог достичь значимых результатов.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.