В КТРВ заявили, что испытание вооружений в реальном бою дает огромный опыт

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Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов сообщил «Звезде» об испытании современных образцов вооружения, которые достойно проявляют себя в боевых условиях.

«Мы никогда не стоим на месте. По всем ключевым направлениям у нас проводятся и ОКРы, и проходят текущие испытания. В ходе последнего времени мы испытали несколько образцов, которые достойно себя показывают в боевых условиях», - сказал он.

Многие изделия испытаны в реальных боевых действиях, благодаря чему КТРВ приобрела огромный опыт, используемый на всех предприятиях. По словам Обносова, изделия, представленные на Международном военно-морском салоне, востребованы ВС РФ.

Между тем главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова Александр Жуков рассказал «Звезде», что «Панцирь-М» способен сбивать цели, летящие на сверхмалых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.