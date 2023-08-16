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ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках-2022»

13:07 16.08.2023
В ТОП-10 вошли компании из Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Свердловской, Рязанской, Владимирской и Оренбургской областей.
ПСБ наградил победителей национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках-2022»
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Уральский приборостроительный завод занял первое место в национальном рейтинге диверсификации «Лидерство на гражданских рынках» по итогам 2022 года, итоги которого представили ПСБ и компания «Иннопрактика».

По итогам прошлого рейтинга, Уральский приборостроительный находился на втором месте. В этом году вторую ступень пьедестала занимает новый участник ТОП-10 рейтинга - московское научно-производственное предприятие «Торий». Тройку лидеров замкнул Муромский приборостроительный завод.

Церемония награждения состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на заседании Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле. Награды победителям вручил председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

«С каждым годом в рейтинге диверсификации мы видим успешные проекты все большего числа предприятий, тройка лидеров ежегодно меняется, появляются новые участники. Я рад поздравить победителей этого года и пожелать всем участникам рейтинга успеха на пути обеспечения технологического суверенитета страны», - сказал Фрадков.

Фрадков добавил, что итоги исследования показали рост процессов диверсификации - обеспечивая возросшие оборонные заказы от государства, компании параллельно продолжают увеличивать промышленные мощности и запускать перспективные проекты, а также усиливают работу над выпуском продукции для граждан.

Так, в 2022 году число компаний, в портфеле которых доля продукции гражданского назначения составляет 30%, увеличилось до 29% от общего количества участников исследования.

В десятку самых успешных по диверсификации компаний также вошли завод «Универсалмаш», брянский завод «Снежеть», «Государственный Рязанский приборный завод», «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», «Научно-исследовательский институт прикладной химии», «Производственное объединение «Стрела», «Моринформсистема-Агат-КИП».

Рейтинг составляется на основе анализа экономического состояния организаций, их устойчивости на рынке и финансовых процессов. Данные детально изучают эксперты ПСБ и «Иннопрактики».

Ранее глава ПСБ Фрадков рассказал о работе банковского сектора и поддержке проектов по созданию технологического суверенитета. Он считает, что предприятиям необходимо не только наращивать темпы производства, но и контролировать, чтобы производство было максимально импортозамещено на все его этапах.

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