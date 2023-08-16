Глава ПСБ Фрадков рассказал о работе банковского сектора и поддержке проектов по созданию технологического суверенитета

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Председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал об основных изменениях в российской промышленности в условиях новых реалий, а также о дальнейших перспективах по импортозамещению в военно-промышленном комплексе.

«Сейчас предприятия "оборонки" набрали серьезные достаточно темпы производства. Работают 24/7, увеличивая объемы выпуска продукции, и мы, как банк - опора оборонно-промышленного комплекса, вовлечены в эту деятельность. У нас кредитный портфель по оборонному сектору вырос, в том числе льготного кредитования. Сейчас портфель выданных кредитов составляет практически уже два триллиона рублей, при этом средняя ставка очень небольшая, что особенно важно», - рассказал Фрадков.

Глава ПСБ отметил, что помимо наращивания объемов своей деятельности предприятиям необходимо, чтобы это производство было максимально импортозамещено для сохранения и наращивания технологического суверенитета.

Отдельно Фрадков отметил поддержку предприятий ОПК с точки зрения кадрового обеспечения. По его словам, это является особенно важной задачей, поскольку сейчас кадры востребованы.

Глава ПСБ также рассказал, как новые условия влияют в целом на банковский сектор.

«В целом банки в этом году чувствуют себя достаточно неплохо. Первые сложности, которые банки испытывали в прошлом году после введения санкций, пройдены, банки восстановили свою деятельность», - рассказал глава ПСБ.

Петр Фрадков отметил, что санкции не повлияли на работу ПСБ, поскольку банк изначально ориентировался на работу на российском рынке.

Кроме того, глава ПСБ рассказал о работе и дальнейших планах в новых российских регионах.

«Для нас это одна из важных тем, которыми банк занимается. Мы поддерживаем военнослужащих, задействованных в СВО, поддерживаем население новых субъектов РФ», - рассказал глава ПСБ.

Петр Фрадков также рассказал о планах работы банка по развитию гражданского направления.

«Мы развиваемся как банк универсальный, коммерческий. Для нас важно предоставлять качественные банковские услуги во всех отраслях экономики, и поэтому большая часть нашей деятельности связана с так называемой "гражданкой"», - рассказал Фрадков.

В завершение он отметил важную роль Международного военно-технического форума «Армия» и поделился первыми итогами работы и планами в рамках мероприятия.

Ранее глава ПСБ Петр Фрадков рассказал о развитии банковской инфраструктуры Мариуполя в этом году. Банк не только продолжает развивать сеть своих офисов в приазовском городе, но и помогает в развитии донецкого спорта.