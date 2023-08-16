ОПК ОПК ОПК

Глава ПСБ Фрадков рассказал о работе банковского сектора и поддержке проектов по созданию технологического суверенитета

Игнат Далакян
08:26 16.08.2023
Петр Фрадков рассказал, как новые условия влияют на отечественный банковский сектор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал об основных изменениях в российской промышленности в условиях новых реалий, а также о дальнейших перспективах по импортозамещению в военно-промышленном комплексе.

«Сейчас предприятия "оборонки" набрали серьезные достаточно темпы производства. Работают 24/7, увеличивая объемы выпуска продукции, и мы, как банк - опора оборонно-промышленного комплекса, вовлечены в эту деятельность. У нас кредитный портфель по оборонному сектору вырос, в том числе льготного кредитования. Сейчас портфель выданных кредитов составляет практически уже два триллиона рублей, при этом средняя ставка очень небольшая, что особенно важно», - рассказал Фрадков.

Глава ПСБ отметил, что помимо наращивания объемов своей деятельности предприятиям необходимо, чтобы это производство было максимально импортозамещено для сохранения и наращивания технологического суверенитета.

Отдельно Фрадков отметил поддержку предприятий ОПК с точки зрения кадрового обеспечения. По его словам, это является особенно важной задачей, поскольку сейчас кадры востребованы.

Глава ПСБ также рассказал, как новые условия влияют в целом на банковский сектор.

«В целом банки в этом году чувствуют себя достаточно неплохо. Первые сложности, которые банки испытывали в прошлом году после введения санкций, пройдены, банки восстановили свою деятельность», - рассказал глава ПСБ.

Петр Фрадков отметил, что санкции не повлияли на работу ПСБ, поскольку банк изначально ориентировался на работу на российском рынке.

Кроме того, глава ПСБ рассказал о работе и дальнейших планах в новых российских регионах.

«Для нас это одна из важных тем, которыми банк занимается. Мы поддерживаем военнослужащих, задействованных в СВО, поддерживаем население новых субъектов РФ», - рассказал глава ПСБ.

Петр Фрадков также рассказал о планах работы банка по развитию гражданского направления.

«Мы развиваемся как банк универсальный, коммерческий. Для нас важно предоставлять качественные банковские услуги во всех отраслях экономики, и поэтому большая часть нашей деятельности связана с так называемой "гражданкой"», - рассказал Фрадков.

В завершение он отметил важную роль Международного военно-технического форума «Армия» и поделился первыми итогами работы и планами в рамках мероприятия.

Ранее глава ПСБ Петр Фрадков рассказал о развитии банковской инфраструктуры Мариуполя в этом году. Банк не только продолжает развивать сеть своих офисов в приазовском городе, но и помогает в развитии донецкого спорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:38 В стране и мире
ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Калужской области
05:39 В стране и мире
Видео
Работающий на передовой СВО врач-немец заявил, что его не волнует мнение соотечественников
04:08 В стране и мире
Видео
Раненных при взрыве на АЗС в Махачкале перевезли из аэропорта в московские больницы
23:28 В стране и мире
Латвия объявила срочную мобилизацию для усиления границы с Белоруссией
21:33 ОПК
Видео
Глава КБП Ковалев заявил об увеличении в 25 раз выпуска высокоточных снарядов «Краснополь-М2»
Популярное
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.