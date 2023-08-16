В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

В АО «Навигатор» заявили, что в России создается сверхзвуковой самолет без остекления

12:06 16.08.2023
Летчик сможет видеть то, что происходит за бортом, поскольку изображение будет отображаться на специальной панели.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В России сегодня разрабатывается сверхзвуковой самолет без остекления, рассказал в студии «Звезды» директор по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский. Лобовое стекло заменит современная система внешнего обзора с электронной панелью.

«Сегодня РФ разрабатывает сверхзвуковой самолет, где одна из частей технического задания состоит в том, чтобы работать без стекла. Чтобы пилоты смотрели посредством технического зрения сквозь кабину, но через физически закрытый объем без иллюминаторов, без стекла. Это позволит самолету летать быстро и надежно», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Накануне управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:25 В стране и мире
Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»
12:06 В стране и мире
Видео
В АО «Навигатор» заявили, что в России создается сверхзвуковой самолет без остекления
11:34 В стране и мире
Видео
МО РФ: Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход КБТО
10:45 Армия
Видео
Российский FPV-дрон поразил танк ВСУ на Запорожском направлении
10:14 В стране и мире
В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре
Популярное
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.