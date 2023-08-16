В АО «Навигатор» заявили, что в России создается сверхзвуковой самолет без остекления

Летчик сможет видеть то, что происходит за бортом, поскольку изображение будет отображаться на специальной панели.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В России сегодня разрабатывается сверхзвуковой самолет без остекления, рассказал в студии «Звезды» директор по развитию АО «Навигатор» Артем Хорошанский. Лобовое стекло заменит современная система внешнего обзора с электронной панелью.

«Сегодня РФ разрабатывает сверхзвуковой самолет, где одна из частей технического задания состоит в том, чтобы работать без стекла. Чтобы пилоты смотрели посредством технического зрения сквозь кабину, но через физически закрытый объем без иллюминаторов, без стекла. Это позволит самолету летать быстро и надежно», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Накануне управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.