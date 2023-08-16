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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО). При этом американская сторона утверждает, что целями ее программ является якобы мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам.

По словам Кириллова, американское военное ведомство занимается изучением потенциальных агентов биологического оружия. Среди них патогены сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудители экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней.