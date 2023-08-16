МО РФ: Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход КБТО
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заметил, что эти исследования США проводят, прикрываясь оказанием помощи развивающимся странам.
© Фото: Минобороны РФ
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход обязательств по Конвенции о биологическом оружии (КБТО). При этом американская сторона утверждает, что целями ее программ является якобы мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам.
По словам Кириллова, американское военное ведомство занимается изучением потенциальных агентов биологического оружия. Среди них патогены сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудители экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней.
Экспертное мнение и аналитика