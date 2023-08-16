Армия Армия Армия

В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии

11:38 16.08.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что американцы осуществляют поиск мутаций вирусов.
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты начали подготовку к новой пандемии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:34 Армия
МО РФ: Пентагон бесконтрольно проводит исследования двойного назначения в обход КБТО
10:14 В стране и мире
В МЧС предупредили москвичей об опасной жаре
07:39 В стране и мире
Видео
Разработчик подводного оружия Халеев объяснил, почему в Черном море появились дрейфующие мины
06:38 В стране и мире
ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Калужской области
05:39 В стране и мире
Видео
Работающий на передовой СВО врач-немец заявил, что его не волнует мнение соотечественников
Популярное
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.