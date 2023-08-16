Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

Разведка при помощи БПЛА обнаружила позиции противника на Краснолиманском направлении, расчет «Солнцепека» уничтожил цель.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинских националистов на Краснолиманском направлении. Минобороны РФ опубликовало видео попадания по цели.

Разведка при помощи БПЛА вскрыла укрепления и огневые точки боевиков, после чего по позициям противника был нанесен удар из «Солнцепека».

Ранее «Звезда» показала кадры работы десантников Новороссийского соединения ВДВ. Расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» во время воздушной разведки выявили замаскированные позиции противника, а расчет 152-мм гаубицы «Гиацинт-Б» ударил по цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.