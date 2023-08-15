Десантники Новороссийского соединения ВДВ нанесли удары по позициям боевиков из «Гиацинта-Б»
Артиллеристы-десантники Новороссийского соединения ВДВ ударили по позициям украинских боевиков в зоне СВО из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.
Вовремя проведя воздушную разведку, расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции националистов и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по цели.
Наши десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям боевиков, пытающихся закрепиться в лесопосадках. Для уничтожения целей используются 152-мм боеприпасы фугасного действия. Огонь корректируется при помощи беспилотников.
Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (РОЭ) Александр Михеев рассказал, что оружие, используемое российскими военнослужащими в ходе СВО, находится в топе продаж РОЭ. Об этом он заявил на международном форуме «Армия-2023».
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.