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Десантники Новороссийского соединения ВДВ нанесли удары по позициям боевиков из «Гиацинта-Б»

09:20 15.08.2023
Расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» во время воздушной разведки выявили замаскированные позиции противника, и артиллеристы нанесли по ним удар.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы-десантники Новороссийского соединения ВДВ ударили по позициям украинских боевиков в зоне СВО из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы.

Вовремя проведя воздушную разведку, расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции националистов и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по цели.

Наши десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям боевиков, пытающихся закрепиться в лесопосадках. Для уничтожения целей используются 152-мм боеприпасы фугасного действия. Огонь корректируется при помощи беспилотников.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (РОЭ) Александр Михеев рассказал, что оружие, используемое российскими военнослужащими в ходе СВО, находится в топе продаж РОЭ. Об этом он заявил на международном форуме «Армия-2023».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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