Армия Десантники Новороссийского соединения ВДВ нанесли удары по позициям боевиков из «Гиацинта-Б» Расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» во время воздушной разведки выявили замаскированные позиции противника, и артиллеристы нанесли по ним удар. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Артиллеристы-десантники Новороссийского соединения ВДВ ударили по позициям украинских боевиков в зоне СВО из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б». Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы. Вовремя проведя воздушную разведку, расчеты комплексов БПЛА «Орлан-30» вскрыли замаскированные позиции националистов и передали информацию на командный пункт артиллерии. После этого расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» нанесли удар по цели. Наши десантники ведут контрбатарейную борьбу расчетами гаубиц «Гиацинт-Б», нанося удары по выявленным огневым позициям боевиков, пытающихся закрепиться в лесопосадках. Для уничтожения целей используются 152-мм боеприпасы фугасного действия. Огонь корректируется при помощи беспилотников. Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» (РОЭ) Александр Михеев рассказал, что оружие, используемое российскими военнослужащими в ходе СВО, находится в топе продаж РОЭ. Об этом он заявил на международном форуме «Армия-2023». Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика