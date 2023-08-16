Российский FPV-дрон поразил танк ВСУ на Запорожском направлении

На видеозаписи можно увидеть, как беспилотник движется к цели и бьет по боевой машине. Далее происходит взрыв и задымление.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На Запорожском направлении точным ударом российского FPV-дрона был поражен танк противника, сообщает Министерство обороны России.

На кадрах объективного контроля, предоставленных российским оборонным ведомством, зафиксирован момент попадания по цели. В описании к видео утверждается, что танк ВСУ был уничтожен.

Также Минобороны показало, как беспилотник-камикадзе влетает точно в укрытие и взрывается посреди солдат неприятеля. После этого в воздух поднимается облако дыма и пыли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.