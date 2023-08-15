«Уралвагонзавод» представил на форуме «Армия-2023» машины поддержки танков, применяемые в зоне СВО

Для создания машины может использовать шасси танков Т-72 и Т-90 - в том числе и бывшее в эксплуатации.

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» концерн «Уралвагонзавод» представляет боевые машины поддержки танков, которые обладают высокой боевой мощью и уже успешно применяются в ходе специальной военной операции. Начальник отдела нового проектирования концерна Дмитрий Авраменко отметил, что такие машины можно создать на основе шасси основных танков России.

«Шасси танка Т-72 или Т-90 может быть использовано - в том числе бывшее в эксплуатации. Оно проходит капитальный ремонт и дооборудуется этой башней. Две автоматические пушки, скорострельные, 30-мм. Плюс две пусковые установки по две сверхзвуковые ракеты "Атака", которыми она может бороться как с укреплениями противника, так и с танками, высокобронированными целями. Ну так же имеется пулемет 62-мм. Ее особенность в том числе, что у нее очень большой боекомплект - у пушек до тысячи выстрелов», - отметил Авраменко.

Ранее на форуме «Армия-2023» были впервые представлены бронеавтомобили «Тигр» с усиленной защитой. Модификация «Тигра» получила необычный вид, схожий с техникой постапокалиптического боевика.

Напомним, что с 14 по 20 августа в столичном парке «Патриот» проходит Международный военно-технический форум «Армия-2023», на стендах представлена продукция ведущих российских предприятий, а также порядка 80 иностранных компаний.