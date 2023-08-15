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Расчеты «Градов» применили «огневое прочесывание» позиций врага на Краснолиманском направлении

05:00 15.08.2023
Когда неизвестны точные координаты целей противника, применяется накрытие района его местоположения реактивной артиллерией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» ЦВО ударили по скоплению живой силы украинских националистов с применением метода «огневого прочесывания». Противник рассредоточил силы в одной из лесополос на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие ВС РФ получили координаты цели и прибыли в заданный район. Они развернули «Град» из походного в боевое положение за считанные минуты. Получив подтверждение команды открыть огонь, они выпустили осколочно-фугасные снаряды. Дальность стрельбы по цели составила свыше 10 километров.

«Реактивная система залпового огня - это накрытие площади, когда неизвестны точные координаты цели, но известен район местоположения. И, получается, на этой площади шквалом огня уничтожается все, что находится на этой поверхности», - рассказал командир реактивной артиллерийской батареи с позывным «Дон».

Данный метод позволяет наносить значительный урон врагу. Также данным способом на большом участке местности уничтожаются силы противника. Бойцы разведподразделения при помощи беспилотников контролируют поражение целей и передают координаты украинских националистов.

Ранее в Минобороны показали, как вражеская ДРГ навела российский FPV-дрон на свое убежище. Противник вел себя расслабленно и передвигался по местности, забыв о том, что их видят сверху российские военнослужащие. Они проследили за передвижениями неприятеля и вскрыли убежище, в котором скрывались украинские боевики. 

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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