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Более 20 позиций противника уничтожили ВС РФ под Урожайным в ДНР

Елизавета Егорова
06:12 15.08.2023
Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили боевую бронированную машину и бронетранспортер противника под поселком Урожайное в ДНР.
Более 20 позиций противника уничтожили ВС РФ под Урожайным в ДНР
© Фото: РИА Новости
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Под поселком Урожайное в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 20 боевых позиций украинских националистов и пресечено выдвижение шести групп пехоты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», - рассказал Чехов.

Представитель группировки добавил, что была уничтожена боевая бронированная машина и бронетранспортер противника.

Ранее стало известно, что в этом же районе российским военным удалось пресечь попытку националистов навести понтонную переправу через Мокрые Ялы. Понтоны были уничтожены артиллерийским огнем.

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