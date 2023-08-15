Более 20 позиций противника уничтожили ВС РФ под Урожайным в ДНР
Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили боевую бронированную машину и бронетранспортер противника под поселком Урожайное в ДНР.
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Под поселком Урожайное в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 20 боевых позиций украинских националистов и пресечено выдвижение шести групп пехоты. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», - рассказал Чехов.
Представитель группировки добавил, что была уничтожена боевая бронированная машина и бронетранспортер противника.
Ранее стало известно, что в этом же районе российским военным удалось пресечь попытку националистов навести понтонную переправу через Мокрые Ялы. Понтоны были уничтожены артиллерийским огнем.