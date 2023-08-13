Армия Армия Армия

ВС РФ пресекли попытку боевиков навести понтонную переправу в районе Урожайного

22:56 13.08.2023
Понтоны уничтожили артиллерийским огнем.
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

В районе поселка Урожайное в Донецкой Народной Республики российские военные пресекли попытку украинских националистов навести понтонную переправу через Мокрые Ялы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что понтоны уничтожили артиллерийским огнем.

Также артиллерией уничтожены опорный пункт боевиков возле Макаровки, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого и наблюдательный пункт севернее Приютного.

Сбросом снаряда с беспилотника уничтожен украинский ПТРК в районе Новомихайловки. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.

А передовыми подразделениями ВС РФ нанесены удары по боевикам, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского.

Ранее в Минобороны России рассказывали, как на Купянском направлении спецоперации саперы расчищают заминированные территории и дают советы местным жителям, что делать в случае обнаружения мины.

Работы у военнослужащих достаточно. Местность исследуют при помощи миноискателя и щупа, каждый раз делая опасные находки. Боеприпасы саперы укладывают в воронку и уничтожают накладным зарядом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:56 Армия
Видео
ВС РФ пресекли попытку боевиков навести понтонную переправу в районе Урожайного
22:13 В стране и мире
Видео
Число пострадавших при теракте в иранской мечети выросло до 8 человек
17:44 В стране и мире
Al Jazeera: мятежники в Нигере готовы к решению кризиса путем дипломатии
16:51 В стране и мире
Польша планирует «закрыть Брестские ворота» американскими Abrams и Apache
16:50 В стране и мире
«Страна.ua»: Запад хочет видеть женщину на посту министра обороны Украины
Популярное
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
После видео с запряженным в телегу заключенным ФСИН начала служебную проверку
Власти хотят переименовать Ростов Ярославской области
Видео
Костомаров показал новые стопы-протезы для бега
Учитель Пугачевой и Буйнова артист цирка Андрей Николаев попал в больницу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.