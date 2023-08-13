ВС РФ пресекли попытку боевиков навести понтонную переправу в районе Урожайного
В районе поселка Урожайное в Донецкой Народной Республики российские военные пресекли попытку украинских националистов навести понтонную переправу через Мокрые Ялы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. Он отметил, что понтоны уничтожили артиллерийским огнем.
Также артиллерией уничтожены опорный пункт боевиков возле Макаровки, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США северо-западнее Новодонецкого и наблюдательный пункт севернее Приютного.
Сбросом снаряда с беспилотника уничтожен украинский ПТРК в районе Новомихайловки. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники в районах совхоза Октябрь и Старомайорского.
А передовыми подразделениями ВС РФ нанесены удары по боевикам, которые пытаются атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского.
Ранее в Минобороны России рассказывали, как на Купянском направлении спецоперации саперы расчищают заминированные территории и дают советы местным жителям, что делать в случае обнаружения мины.
Работы у военнослужащих достаточно. Местность исследуют при помощи миноискателя и щупа, каждый раз делая опасные находки. Боеприпасы саперы укладывают в воронку и уничтожают накладным зарядом.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.