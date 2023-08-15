Взрывы прозвучали во Львове, Хмельницком и Днепропетровске

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Взрывы прогремели в ряде украинских городов, включая Хмельницкий, Днепропетровск и Львов, после объявления воздушной тревоги на всей территории Украины. Об этом сообщают СМИ страны.

«Днепр (украинское название Днепропетровска с 2016 года. - Прим.ред.) - в городе прозвучало четыре взрыва... Львов - взрывы», - сообщило издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Также издание уведомило о взрывах в Хмельницком, подконтрольном Киеву Запорожье и городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Накануне Минобороны России сообщило о ночном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования. По данным военного ведомства, были поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак.