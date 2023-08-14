МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по местам хранения морских беспилотников врага

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что все назначенные объекты были поражены.

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Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак», - сказал он.

Удар наносился сегодня ночью. По словам представителя российского оборонного ведомства, все цели были поражены.

Кроме того, российские военные успешно отражают атаки киевских формирований на всех направлениях. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. ВС РФ уничтожают не только оставшуюся технику советского образца, но и ту, что Киев получает от Запада в рамках военной помощи.

Министр обороны России Сергей Шойгу на форуме «Армия-2023» заявил, что западная военная техника оказалась далеко не безупречной. В то же время техника и вооружение России показывают в зоне СВО надежность и эффективность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.