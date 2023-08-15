Экипаж танка Т-72Б3М поразил замаскированные укреппозиции врага на рассотянии до 10 километров

Перед боевой задачей танкисты определяют точные координаты противника, затем занимают закрытые огневые позиции и отрабатывают цель.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж модернизированного танка Т-72Б3М Западного военного округа поразил замаскированные укрепленные позиции противника в зоне спецоперации. Огонь велся на дальностях до 10 километров и корректировался при помощи БПЛА. Кадры боевой работы танка показало Минобороны России.

Сначала танкисты определили точное местонахождение живой силы и боеприпасов ВСУ, затем заняли закрытые огневые позиции и отработали по выданным координатам.

Танкисты в зоне спецоперации оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям. Т-72 могут работать как прямой наводкой, так и в укрытиях, чтобы оставаться незамеченными. Фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы наносят максимальный урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехнике противника.

Ранее стало известно, что экипажи танков Т-72Б3М Западного военного округа уничтожили бронетехнику и разгромили позиции боевиков на Купянском направлении. Стремительная атака танкистов заставила противника оставить опорный пункт и отойти.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.