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Танкисты ЗВО разгромили позиции украинских боевиков на Купянском направлении

09:31 20.07.2023
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении живой силы и бронетехники противника на Купянском направлении танкистами ЗВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие танковой роты Западного военного округа уничтожили бронетехнику и разгромили позиции противника на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипажи танков Т-72Б3М выдвинулись по пересеченной местности к разведывательному опорному пункту украинских боевиков и, развернувшись в боевой порядок, открыли огонь по их позициям.

«Огневые точки противника уничтожаются огнем из танковых орудий. После нанесения поражения живой силе и уничтожив огневые точки противника, танкисты уходят из-под огня вражеской артиллерии. Стремительная атака танкистов заставила боевиков ВСУ оставить опорный пункт и отойти», - сообщили в ведомстве.

Обнаруживать цели и корректировать огонь танкистов помогали расчеты БПЛА. Они оперативно передавали координаты целей экипажам, тем самым позволяя оценивать реальную обстановку на поле боя.

Командир танковой роты Максим считает, что особую роль играет слаженность экипажа.

«Важно собрать людей, чтобы они понимали, зачем они здесь, для чего, чтобы не было расхлябанности, разрозненности. Если сидит подготовленный экипаж, если понимает, что от него требуется, то выполняет любую задачу на ура», - рассказал он.

Члены экипажа с ним согласны.

«Все должны друг друга понимать, все взаимозаменяемые. Мы поэтому и приходили слаженным экипажем. Мой экипаж - я в нем уверен. Знаю, что если даже что-то произойдет, он меня не бросит, и я за него постою», - сказал наводчик-оператор с Позывным Манул.

Командир танковой роты Максим добавил, что считает «наши танки лучшими».

«Нет нашим танкам равных. Наши танки совершенствуются на основе результатов участия в боевых действиях. А те машины, кроме того, как разгонять толпы людей в городах на митингах, гореть в Ираке или где-нибудь в жарких странах, больше ничего не могут», - заключил Максим.

Ранее командира танковой роты Максима удостоили Ордена Мужества. За время СВО он подбил 17 единиц вражеской бронетехники, включая немецкую БМП Marder

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. 

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