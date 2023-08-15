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Пчеловод Марченко рассказал, как выбрать натуральный мед и где его лучше покупать

Елизавета Егорова
Алина Пчелинцева
04:45 15.08.2023
Продавцы пытаются удовлетворить спрос потребителей на диковинный разноцветный мед из подсолнечника, акаций и других растений, однако пестрые банки должны отпугивать покупателей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вчера, 14 августа, прошел Медовый спас. В честь этого православного праздника телеканал «Звезда» рассказал, как выбрать качественную продукцию и где ее лучше приобретать.

Показатель настоящего меда - удельный вес и плотность. Пчеловод Александр Марченко рассказал, как определить хороший продукт.

«Вот вязкость. Тянется струя очень долго. Потом она подпрыгивает, эта капелька, подтягивается. То есть мед правильно сделанный. Именно запечатанный, вызревший», - поделился секретом Марченко.

Пчеловод добавил, что витрина продавца на ярмарке или рынке должна быть бледной, то есть состоять из темных, серых цветов. Покупателя должны испугать разноцветные баночки со всевозможными оттенками желтого и оранжевого.

На полках магазинов существует мед всех сортов и видов: гречишный, из подсолнечника, акации, рапса и плющевый. Есть даже зеленые, розовые, красные баночки - взбитый продукт. Сами пчелы его произвести не могут, а спрос есть, поэтому и добавки в меде появляются.

В качественном меде не должно быть расслоений и примесей, однако он может быть засахаренным (быстро кристаллизируется из-за глюкозы и фруктозы).

«Проверку на прочность» прошла только продукция из Алтайского края, Москвы и Республики Татарстан. На остальных полках 70% товара не соответствует качеству.

За натуральным медом пчеловоды советуют идти на ярмарки и рынки, так как допуск к ним они могут получить только при наличии паспортов пасек и лабораторных исследований.

Ранее эксперты и фермеры объяснили, как выбрать сочный и сладкий арбуз. Цвет плода должен быть темный. Если по нему постучать, должен звенеть. По хвостику можно понять давно ли он лежит на прилавке (если сухой, то давно). Хороший арбуз также будет хрустеть, когда вы его режете.

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