Эксперты и фермеры рассказали, как не ошибиться с выбором арбуза

Бахчевые развалы заработали. Событие ежегодное, но в этот раз арбуз пошел вопреки природе... Уж, очень много бедствий обрушивалось. И градом их било, и затапливало. Но сезон открыт и продлится до начала октября.

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В Москве официально открыт сезон «полосатой ягоды». Обычные, светло- и темно-зеленые, желтые - арбузы любой формы, вкуса и даже цвета - на столичных прилавках. Сейчас их цена - 60 рублей за килограмм, но когда сезон пойдет на спад, «упадет» и стоимость.

«В столице начинают свою работу бахчевые развалы. В этом году их 230. Работают они практически в каждом районе города. В этом году ассортимент бахчи очень широкий», - сообщил пресс-секретарь Департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозеров.

Везут ягоду сюда практически со всей страны. И выбрать ту самую идеальную из сотен тысяч непросто. Но свой секрет есть у каждого фермера.

Кубанский арбуз - звонкий, уже поспевший на полях. И не помеха проливные дожди, которые ранее «заходили» в регион. Ягода стойко пережила испытания. И даже вызрела ровно в срок. Фермеры утверждают: природный полив оказался кстати - сладости во вкусе больше. Ведь главный секрет - вовремя посеять, полить и прополоть. А, добавить в них нитраты, уверены, невозможно.

«Это мифы. Почему? Потому что ничего не заставит арбуз расти быстрее. Он естественно растет по своему природному происхождению. Нельзя сделать так», - глава крестьянско-фермерского хозяйства Ишхан Худоян.

Красный, сочный, сладкий — арбуз должен хрустеть, когда его режут. Народных примет, как определить лучшую среди полосатых ягод, много. Но фермеры советуют придерживаться основных.

Выбор арбуза — настоящая лотерея. Но выиграть в нее все же можно. Если обратить внимание на цвет, он должен быть темным, можно по нему постучать, звенит - точно спелый, а вот на хвостики внимания лучше не обращать. Если совсем сухие, значит, точно давно лежат.

У покупателей методы свои. Стараются среди разных сортов и видов найти «настоящий», то есть выращенный под солнцем и без воздействий химикатов. И даже спорят, какой же должен быть спелый арбуз.

Море арбузов на полях и в Ростовской области. Здесь свой способ определить зрелость ягоды.

«Арбузы от земли - у него должно появится желтое пятно. Где на земле лежал, ярко-желтые, он спелый. Усик, где хвостик растет, там усик у него есть, этот высохнет - арбуз готов», - рассказал фермер Сергей Подворный.

Когда с качеством решено, можно отправлять товар в регионы. Бахчеводы говорят: видов много, поэтому и на прилавках арбузы лежат не только в августе. Убеждения, что ранний или поздний сорта полны нитратов - предрассудки. В этом уверен фермер из Мурома с 32-летнем стажем работы с арбузами Рамин Гушанов.

«Ранний сорт - это полевой сорт, под пленкой. Они самые сладкие. Потом грунтовой идет. Сентябрь месяц - арбуз надо искать хороший, клиенту давать нечего. Потому что один розовый, один не тот, не сладкий», - рассказал Рамин Гушанов.

Благодаря новым технологиям выращивания арбуз теперь растет в Хабаровском и Приморском крае, Оренбурге, Ставрополье. Даже небольшие фермерские хозяйства есть в Якутии, Омской и Новосибирской областях. Но география путешествия арбуза на этом не останавливается. Российские полярники сделали «шаг вперед» к лету. И любимую ягоду теперь можно есть даже в Антарктиде. Самое главное - это экологически чистый продукт, не обработанный пестицидами.

На вкус и запах - такие же, как собратья из солнечных регионов. Выйдет ли такой арбуз на массовое производство - над этим ученые еще думают. В их планах зайти, куда дальше.

«Мы полагаем, что более правильный путь - если бы арбуз пришел не на прилавки, а непосредственно в дома наших городских жителей. Мы даже условно называем это направление, рабочее название - "городская дача". Когда растение человек может выращивать у себя дома либо на приусадебных участках», - заявил директор ФГБНУ АФИ Юрий Чесноков.

На российских прилавках встречаются и импортные «гости» из Ирана, Турции, Узбекистана, Египта и Таиланда. И часто в не сезон. Что кроется под толстой кожурой - по внешнему виду точно не определишь. И даже, когда разрежешь, в чистоте арбуза уверен не будешь. Любые ранние сорта опасны перенасыщением препаратов.

«Сами по себе нитраты не являются высокотоксичными веществами, но в организме они быстро переходят в нитриты. А нитриты блокируют гемоглобин, вещества, которые в организме переносят кислород. То есть по сути возникает резкое кислородное голодание с отравлением. Самый простой способ - отрезать кусочек арбуза, поместить в воду и если вода не окрашивается, не розовеет, она вообще не должна менять своей окраски», - рассказал врач-инфекционист высшей категории Алексей Сборнов.

Не советуют врачи покупать и даже пробовать ранее разрезанные арбузы у дороги. Так можно и бактериологическую инфекцию подхватить. Чтобы обезопасить себя, лучше ягоду брать в сезон. Так наверняка послевкусие останется сладким.