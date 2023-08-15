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В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС около Махачкалы

Дарина Криц
04:24 15.08.2023
В здании ТО автомобилей произошло возгорание, за которым последовал хлопок. Погибли 12 человек.
В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС около Махачкалы
© Фото: dagestan_sledcom05 Telegram
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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Напомним, ЧП произошло вечером 14 августа в Кумторкалинском районе и унесло жизни 12 человек, еще свыше 60 ранены.

Следственное управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сотрудники СК продолжают выяснять все обстоятельства произошедшей трагедии. К настоящему времени известно, что примерно в 21:50 в понедельник, 14 августа, в здании техобслуживания автомобилей в пригороде Махачкалы произошло возгорание, за которым последовал хлопок. Сообщается, что при этом проводились работы по техническому обслуживанию автомобилей. В результате происшествия погибли и были ранены люди, повреждены рядом стоящие здания и автомобили.

Правительство Дагестана показало огромное углубление, образовавшееся после взрыва на АЗС. На кадрах заметен «скелет» сгоревшей заправки, искореженные автомобили и груды металла от обрушившихся конструкций.

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