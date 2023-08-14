Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП на месторождении в ХМАО

В Няганской окружной больнице отметили, что у пострадавших, предварительно, 70% ожогов тела.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

После ЧП на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе четыре человека оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Няганской окружной больнице.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые», - передает ТАСС слова собеседника.

В медицинском учреждении отметили, что, предварительно, у пострадавших 70 процентов ожогов тела.

По данным Telegram-канала SHOT, на Талинском месторождении произошло два взрыва и начался пожар. Канал 112 утверждает, что два человека погибли, еще семеро пострадали.