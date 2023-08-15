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Российские летчики смогут освоить управление Ми-8 в условиях VR

Павел Кутаренко
Елизавета Егорова
02:55 15.08.2023
В новом тренажерном комплексе, максимально приближенном к реальным условиям, летчики смогут выполнять все обычные для «ночного охотника» приемы, включая крены и тангаж.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В России разработали специальный тренажер для летчиков, которые только готовятся освоить управление вертолетом Ми-8. Устройство оснащено всем необходимым оборудованием - почти не отличить от реального судна. Летчики будут отрабатывать на тренажерном комплексе навыки в условиях виртуальной реальности.

«В полете можно отрабатывать разные условия отказов, посмотреть, как действует при них летчик, правильно ли он действует, и инструктор уже дает ему оценку», - рассказал начальник комплексного тренажера Николай.

Крены, тангаж - все, как в реальном «ночном охотнике», только здесь можно проверить себя в самых экстремальных режимах работы, не боясь навредить боевой машине.

Военнослужащие по достоинству оценили новую отечественную разработку.

«Тренажер хороший, реалистичный, помогает подготовиться к реальному выполнению вылетов, применению вооружения», - сказал командир вертолета Ми-28 Валерий с 10-летним опытом службы.

Ранее в Бологовском соединении РВСН показали, как ракетчики проходят переподготовку на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Переучивание распространяется на полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения.

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