Российские летчики смогут освоить управление Ми-8 в условиях VR
В России разработали специальный тренажер для летчиков, которые только готовятся освоить управление вертолетом Ми-8. Устройство оснащено всем необходимым оборудованием - почти не отличить от реального судна. Летчики будут отрабатывать на тренажерном комплексе навыки в условиях виртуальной реальности.
«В полете можно отрабатывать разные условия отказов, посмотреть, как действует при них летчик, правильно ли он действует, и инструктор уже дает ему оценку», - рассказал начальник комплексного тренажера Николай.
Крены, тангаж - все, как в реальном «ночном охотнике», только здесь можно проверить себя в самых экстремальных режимах работы, не боясь навредить боевой машине.
Военнослужащие по достоинству оценили новую отечественную разработку.
«Тренажер хороший, реалистичный, помогает подготовиться к реальному выполнению вылетов, применению вооружения», - сказал командир вертолета Ми-28 Валерий с 10-летним опытом службы.
Ранее в Бологовском соединении РВСН показали, как ракетчики проходят переподготовку на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Переучивание распространяется на полный перечень специалистов, в том числе связи, охраны и систем энергоснабжения.