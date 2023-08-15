Латвия объявила срочную мобилизацию для усиления границы с Белоруссией

Для усиления охраны восточной границы Латвия запросила помощь у вооруженных сил страны и национальной полиции.

© Фото: Alexander Welscher dpa Globallookpress

В Латвии совершается срочная мобилизация военных сил в связи с напряженной обстановкой на границе с Белоруссией. Для этого госпогранслужба страны вызвала из отпусков своих сотрудников и запросила поддержку у вооруженных сил и национальной полиции.

«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», - говорится в документе, опубликованном на сайте погранведомства.

Сотрудникам ведомства также отказали в предоставлении ежегодных отпусков.

Ранее стало известно, что Латвия взяла под усиленную охрану границу с Белоруссией. Такое предложение выдвинуло МВД страны. Новый режим охраны действует на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса.