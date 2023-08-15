«Нас не сломать»: участник СВО Жураев продолжил службу в ВС РФ после тяжелого ранения

Сейчас участник спецоперации полностью восстановился и продолжает службу в Вооруженных силах России.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Участник специальной военной операции, кавалер наград «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» Роман Жураев в беседе со «Звездой» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» рассказал о своем тяжелом ранении, которое получил при выполнении задачи.

«В августе я вернулся после восстановления и продолжил выполнять задачи. Январь месяц стал для меня последним в выполнении задач. Прилетела мина. Тут уже тяжелое ранение было левой ноги. Был эвакуирован на территорию РФ», - рассказал Жураев.

Участник спецоперации сообщил, что на данный момент полностью восстановился, ходит и продолжает службу в Вооруженных силах России.

«У меня такая политика, что я должен приносить пользу государству. Увольняться смысла нет, потому что нас не сломать», - поделился Роман Жураев.

Ранее герой СВО «Струна» рассказал курсантам на полях «Армии-2023» о своем позывном. Участник спецоперации отличился при освобождении Мариуполя, ему было присвоено звание Героя России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.