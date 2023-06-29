«Иноходец» навел «Краснополь» на украинский склад с боеприпасами, и он разлетелся на куски

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео, в котором разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» наводит на цель высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь».

Расчет «Иноходца» вскрыл место, где находился неприятельский склад с боеприпасами. После этого в дело вступила артиллерия, применив по его наводке высокоточный «Краснополь».

В МО РФ заявили, что в результате попадания этого снаряда украинский склад с боеприпасами взлетел на воздух.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении подразделений врага на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.