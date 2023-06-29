«Иноходец» навел «Краснополь» на украинский склад с боеприпасами, и он разлетелся на куски
Расчет российского беспилотника также вскрыл место расположения вражеского склада.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео, в котором разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец» наводит на цель высокоточный артиллерийский боеприпас «Краснополь».
Расчет «Иноходца» вскрыл место, где находился неприятельский склад с боеприпасами. После этого в дело вступила артиллерия, применив по его наводке высокоточный «Краснополь».
В МО РФ заявили, что в результате попадания этого снаряда украинский склад с боеприпасами взлетел на воздух.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении подразделений врага на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.