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«Кто может должен помочь»: жители Махачкалы спешат стать донорами крови после взрыва на АЗС

Дарина Криц
01:05 15.08.2023
Местный житель Магомед Галбацов сказал, что все, кто имеют возможность, должны прийти на помощь невинно пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции людям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: mchs_official Telegram
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Дагестанцы спешат на помощь пострадавшим при взрыве АЗС в окрестностях Махачкалы. Услышав о трагедии, многие из них поехали на станцию переливания крови. Местный житель Магомед Галбацов не задумываясь посреди ночи решил стать донором.

«Какие могут быть эмоции. Здесь просто одна печаль и одна грусть, и сострадание, конечно, к тем людям, которые невинно пострадали и попали в такую ситуацию. Которые проезжали. Невинные люди, получается, пострадали все. И все, кто может, должен пойти и помочь. Всем тем, что мы можем. Мы должны это сделать», - рассказал он «Звезде».

Магомед добавил, что прямо сейчас отправится на станцию переливания крови и сдаст там кровь. Ранее главный врач Газияв Мусаев рассказал о травмах пострадавших после взрыва на автозаправке.

В республиканскую клиническую больницу им. Вишневского поступили 25 человек. Состояние большинства из них средней степени тяжести, они не нуждаются в оперативных вмешательствах.

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