«Кто может должен помочь»: жители Махачкалы спешат стать донорами крови после взрыва на АЗС

Местный житель Магомед Галбацов сказал, что все, кто имеют возможность, должны прийти на помощь невинно пострадавшим при взрыве на автозаправочной станции людям.

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Дагестанцы спешат на помощь пострадавшим при взрыве АЗС в окрестностях Махачкалы. Услышав о трагедии, многие из них поехали на станцию переливания крови. Местный житель Магомед Галбацов не задумываясь посреди ночи решил стать донором.

«Какие могут быть эмоции. Здесь просто одна печаль и одна грусть, и сострадание, конечно, к тем людям, которые невинно пострадали и попали в такую ситуацию. Которые проезжали. Невинные люди, получается, пострадали все. И все, кто может, должен пойти и помочь. Всем тем, что мы можем. Мы должны это сделать», - рассказал он «Звезде».

Магомед добавил, что прямо сейчас отправится на станцию переливания крови и сдаст там кровь. Ранее главный врач Газияв Мусаев рассказал о травмах пострадавших после взрыва на автозаправке.

В республиканскую клиническую больницу им. Вишневского поступили 25 человек. Состояние большинства из них средней степени тяжести, они не нуждаются в оперативных вмешательствах.