Глава ПСБ Фрадков рассказал о развитии банковской инфраструктуры Мариуполя в этом году

Банк не только продолжает развивать сеть своих офисов в приазовском городе, но и помогает в развитии донецкого спорта.

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Новый возрожденный Мариуполь - это не только дома, школы и больницы, но и развитая банковская инфраструктура. Банк ПСБ, который активно участвует в восстановлении новых российских регионов, открыл в приазовском городе еще одно отделение для клиентов. В церемонии принял участие председатель кредитной организации Петр Фрадков. Он отметил, что ПСБ продолжит расширять сеть своих офисов - уже совсем скоро только в Мариуполе их будет более 20.

«К началу сентября, то есть буквально через две недели, у нас будет открыто в городе уже 20 отделений в разных районах города для того, чтобы жителям было удобно пользоваться банковскими услугами, а до конца года будет уже 24 отделения. Город живет, город развивается, и, конечно, банковское сопровождение требуется в том размере, о котором мы говорим», - заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

В новых офисах «Промсвязьбанка» мариупольцы смогут оформить карты, на которые можно получать зарплаты, пенсионные и социальные выплаты, а также кредитные карты и многое другое. Крайне важна банковская поддержка и для местного бизнеса. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил председателя ПСБ за участие в развитии республики и подчеркнул, что спрос на качественные банковские услуги в регионе огромный. Ведь дончане долгие годы были их лишены.

«Для самого Мариуполя это очень важное событие, потому что на данный момент в городе проживает 280 тысяч человек. Конечно, любое открытие отделения банка - это очень серьезное подспорье, очень нужное», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

ПСБ поддержит и донецкий спорт. Петр Фрадков вместе с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства республики Евгением Солнцевым заложили первый камень в основание будущего многофункционального комплекса «ПСБ-Арена». Ледовый дворец со спортивными залами разместится в самом центре нового жилого квартала и станет еще одним важным элементом возрождения социальной инфраструктуры Мариуполя.