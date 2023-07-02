Украинские националисты бросают в бой большое количество техники западного образца, однако за четыре недели контрнаступления противник не смог достичь значимых результатов.

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В зоне специальной военной операции самым горячим остается Южно-Донецкое направление. Там вооруженные формирования украинских националистов беспрерывно пытаются атаковать. Техники «натовского» образца у Украины остается еще много.

Однако никаких значимых результатов за четыре недели контрнаступления у украинских боевиков как не было, так и нет. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают отражать атаки и держать оборону.

Помимо этого, активность возросла в Херсонской области, где военнослужащие группировки «Днепр» ракетой комплекса «Искандер» нанесли удар по позициям противника в районе Антоновского моста. Результат: 30 боевиков убито, еще десяток - ранены.

О том, каких успехов удалось достичь российским бойцам на линии боевого соприкосновения, и какие образцы техники НАТО стали трофеями для ВС РФ - смотрите в материале Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».