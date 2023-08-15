Евменов: о морских беспилотниках еще речь не заходила, а мы их на парадах показывали
Главком ВМФ России, адмирал Николай Евменов, заявил в разговоре со «Звездой», что российский флот давно имеет на вооружении морские беспилотники - причем самые разнообразные.
«Даже когда об этом речь не заходила, с 2017 года, мы на парадах показывали. Морские тральщики - тоже уникальные суда, проекта 12 700, единственные в мире, у которых цельный стеклопластиковый корпус. И у них на вооружении как раз безэкипажные катера», - сказал Евменов в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».
Николай Евменов подчеркнул, что на вооружении у России есть и подводные необитаемые аппараты - как легкие, так и тяжелые, а также среднего класса.
Он добавил, что безэкипажные катера выполняют различные функции - от спасения людей до нанесения ударов по врагу. При этом адмирал уточнил, что отдельные концепты в этой сфере можно увидеть на выставке в рамках форума.
Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» выставили трофейную технику из зоны специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.