Телеканал «Звезда» наградили за вклад в организацию и проведение форума «Армия-2023»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» наградили участников оружейной выставки. Лауреатом в номинации «За вклад в организацию и проведение Форума» стала телерадиокомпания «Звезда». От ее лица награду получила ведущая итогового выпуска новостей Ирина Лосик.

Напомним, что на телеканале ежедневно рассказывают о всех событиях масштабного военно-технического форума: новинки на стендах, встречи высокого уровня, эксклюзивные интервью с экспертами - все самое интересное можно узнать из теле- и радиоэфиров, на сайте «Звезды» и в нашем Telegram-канале.

В прошлом году «Звезда также удостоилась премии «За вклад и проведение Международного военно-технического форума “Армия-2022”». От лица телеканала награду получил Советник президента по информационному вещанию АО «ТО «Красная звезда» Алексей Харьков.