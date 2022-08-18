Телеканал «Звезда» получил награду за вклад в проведение форума «Армия-2022»

В эфире и на сайте канала ежедневно выходит вся последняя информация с площадок форума.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В рамках деловой программы форума «Армия-2022» состоялась торжественная церемония награждения участников оружейной выставки. Так, телерадиокомпания «Звезда» стала лауреатом в номинации «За вклад и проведение Международного военно-технического форума “Армия-2022”». В эфире и на сайте канала ежедневно выходит вся последняя информация и прямые включения с площадок форума.

От лица телеканала награду получил советник президента по информационному вещанию АО «ТО «Красная звезда» Алексей Харьков. Телеканал выражает благодарность Министерству обороны России, Департаменту информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, Конгрессно-выставочному центру «Патриот» и компании «Международные конгрессы и выставки».

Напомним, в рамках деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2022» состоялся круглый стол «Поиск возможностей для бизнеса в ОПК в условиях санкций». Дискуссионная площадка была организована телеканалом «Звезда», ее посетили представители Министерства обороны России, предприниматели, а также финансисты. В частности, обсуждались взаимодействие бизнеса и оборонно-промышленного комплекса, открывшиеся возможности и работа в условиях ограничительных мер.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов