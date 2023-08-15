Гендиректор «Радар ммс» Анцев заявил, что Мировой океан изучен хуже космоса

Информация о состоянии подводного мира попадает в американский банк данных при определенной программной поддержке даже гражданских судов, отметил он. России следовало бы организовать все так же, заметил Георгий Анцев.

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Человечество изучило космос лучше, чем Мировой океан на планете Земля, заявил генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев в студии «Звезды».

«Вообще-то Мировой океан у нас очень плохо изучен, у нас космос гораздо лучше изучен, чем Мировой океан. Это бездна, которая под нами, и мы ее очень плохо знаем со всеми глубинами и глубинными проблемами. Здесь надо очень умело, ранжированно и точно с точки зрения безопасности государства и получения наибольшей информативности собрать максимум», - сказал он на форуме «Армия-2023».

По мнению Анцева, каждое судно, которое ходит под российским флагом, должно иметь навигационную радиотехническую гидроакустическую аппаратуру, которая будет собирать всю информацию и сбрасывать в единый центр. Дальше этот центр в зависимости от того, где находится судно, принимает решение о ранжировании информации и ее важности для того или иного субъекта.

Ранее Анцев в беседе со «Звездой» призвал создать в России единое информационное поле, что позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.