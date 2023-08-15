Гендиректор «Радар ммс» Анцев заявил, что Мировой океан изучен хуже космоса
Человечество изучило космос лучше, чем Мировой океан на планете Земля, заявил генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев в студии «Звезды».
«Вообще-то Мировой океан у нас очень плохо изучен, у нас космос гораздо лучше изучен, чем Мировой океан. Это бездна, которая под нами, и мы ее очень плохо знаем со всеми глубинами и глубинными проблемами. Здесь надо очень умело, ранжированно и точно с точки зрения безопасности государства и получения наибольшей информативности собрать максимум», - сказал он на форуме «Армия-2023».
По мнению Анцева, каждое судно, которое ходит под российским флагом, должно иметь навигационную радиотехническую гидроакустическую аппаратуру, которая будет собирать всю информацию и сбрасывать в единый центр. Дальше этот центр в зависимости от того, где находится судно, принимает решение о ранжировании информации и ее важности для того или иного субъекта.
Ранее Анцев в беседе со «Звездой» призвал создать в России единое информационное поле, что позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.