Гендиректор «Радар ммс» Анцев призвал создать в России единое инфополе подводного мира

Это, как отметил Анцев, позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"» Георгий Анцев в беседе со «Звездой» призвал создать в России единое информационное поле.

Он привел в пример то, что делают на Западе - там даже на маленькие лодки и яхты поставлены эхолоты. При этом вся информация о состоянии подводного мира идет на спутники и часто обновляется.

«Это делает бизнес 24/7, меряется весь подводный мир и подводное царство. Все имеют систему. Это информационное поле? Конечно, информационное поле. Оно объединено. Оно структурировано. Нам нужно делать все то же самое», - заявил Анцев.

Георгий Анцев обрисовал возможности объединения эхолотов рыбфлота, который постоянно находится в море и видит ситуацию под водой, а также торгового и научного флотов.

По его словам, свою лепту могут внести и пограничники, которые могут делиться частью информации - той, что не относится к секретной.

Все это, как отметил Анцев, позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.

Ранее гендиректор «Севмаша» Будниченко заявил, что на подлодках в будущем могут внедрить электродвижение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.