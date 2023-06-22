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Гендиректор «Радар ммс» Анцев призвал создать в России единое инфополе подводного мира

15:01 22.06.2023
Это, как отметил Анцев, позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Генеральный директор - генеральный конструктор АО «НПП "Радар ммс"» Георгий Анцев в беседе со «Звездой» призвал создать в России единое информационное поле.

Он привел в пример то, что делают на Западе - там даже на маленькие лодки и яхты поставлены эхолоты. При этом вся информация о состоянии подводного мира идет на спутники и часто обновляется. 

«Это делает бизнес 24/7, меряется весь подводный мир и подводное царство. Все имеют систему. Это информационное поле? Конечно, информационное поле. Оно объединено. Оно структурировано. Нам нужно делать все то же самое», - заявил Анцев. 

Георгий Анцев обрисовал возможности объединения эхолотов рыбфлота, который постоянно находится в море и видит ситуацию под водой, а также торгового и научного флотов. 

По его словам, свою лепту могут внести и пограничники, которые могут делиться частью информации - той, что не относится к секретной.

Все это, как отметил Анцев, позволит лучше изучать водные пространства, особенно Арктику.

Ранее гендиректор «Севмаша» Будниченко заявил, что на подлодках в будущем могут внедрить электродвижение.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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